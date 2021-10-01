Джакарта, , 11:21 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поздравил жителей с Днем святости Панчасилы, сообщается в официальном аккаунте главы государства в Twitter.

Герб Индонезии Gunawan Kartapranata

«Мы отмечаем День святости Панчасилы, чтобы отметить темные события, произошедшие в этой стране, а также чтобы напомнить, что Индонезия имеет силы противостоять любым вызовам», — написал президент Индонезии в Twitter. По словам президента, Панчасила направляет жителей Индонезии к решению различных проблем.

Напомним, День святости Панчасилы ежегодно отмечается в Индонезии 1 октября в память о путче прокоммунистических офицеров, произошедшем 30 сентября 1965 года, который потерпел неудачу.

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