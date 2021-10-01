Абакан, 1 октября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Вакцинация от коронавирусной инфекции в Хакасии идёт в штатном режиме, однако ещё более существенно снизились её темпы. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 октября в республиканском минздраве.

Дарья Драй ИА REGNUM Препарат «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V)

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Приводятся данные, что ещё в начале недели в Хакасии за сутки первым и вторым компонентами вакцинировали от 400 до 500 человек, а сейчас — в два раза меньше.

На сегодняшний день в республике от COVID-19 привиты 176 279 человек. Получили обе дозы вакцины, завершили вакцинацию 153 839 человек.

Для создания коллективного иммунитета в регионе необходимо привить 322 тысячи человек. Это 80% населения. Сейчас исполнение плана вакцинации составляет 54,6%.

Власти призывают жителей Хакасии привиться от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в республике выявили 21 402 случая заражения коронавирусом.