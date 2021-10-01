Симферополь, 1 октября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Верховный суд Республики Крым изменил меру пресечения в отношении бывших вице-премьера Республики Крым Евгения Кабанова и министра строительства и архитектуры региона Михаила Храмова. Решение принято в апелляционном порядке 1 октября.

Rk.gov.ru Евгений Кабанов

Верховный суд Республики Крым рассмотрел апелляции защиты Кабанова и Храмова и постановил — отменить постановления Киевского районного суда Симферополя от 24 сентября об аресте экс-чиновников, об этом сообщил «Крыминформ». Также суд избрал для Кабанова и Храмова меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщало ИА REGNUM, Храмов был уволен с должности министра строительства и архитектуры Крыма 22 сентября, Кабанов с должности вице-премьера Крыма — 23 сентября. 24 сентября стало известно о задержании обоих чиновников. В тот же день районный суд вынес решение об аресте Кабанова и Храмова по подозрению в мошенничестве в особом размере — речь идёт о возможном хищении 57 млн рублей на строительстве водозабора. Сами бывшие чиновники свою вину отрицают.