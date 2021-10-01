Будапешт, , 11:19 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не может принимать во внимание позицию Украины в споре по газу.

Виктор Орбан European People's Party

«В то время как «Газпром» приостановил транзит газа через Венгрию, Орбан заявил на государственном радио, что несет ответственность только перед венгерскими избирателями, которым бы пришлось платить намного больше за газ без нового соглашения», — пишет Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября Венгрия и Газпром договорились о поставках газа в обход Украины. В Венгрию по газопроводу «Турецкий поток» и его сухопутные продолжения будет поступать через Сербию 3,5 млрд кубометров газа в год. Ещё 1 млрд кубометров — через территорию Австрии. МИД Украины выразил разочарование решением Будапешта, заявив, что оно наносит ущерб двухсторонним отношениям.