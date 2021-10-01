Будапешт, 1 октября 2021, 11:19 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не может принимать во внимание позицию Украины в споре по газу.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября Венгрия и Газпром договорились о поставках газа в обход Украины. В Венгрию по газопроводу «Турецкий поток» и его сухопутные продолжения будет поступать через Сербию 3,5 млрд кубометров газа в год. Ещё 1 млрд кубометров — через территорию Австрии. МИД Украины выразил разочарование решением Будапешта, заявив, что оно наносит ущерб двухсторонним отношениям.