Казань, 1 октября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В Татарии в связи с распространением новой коронавирусной инфекции планируют ввести новые ограничения. Об этом заявила руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

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«Намерения ввести новые COVID-ограничения есть, мы их обсуждаем», — цитирует главу ведомства «Татар-информ».

Ожидается, что план действия составят к следующей неделе после того, как проанализируют, какие группы населения болеют чаще.

Планируется рассмотреть введение ограничений на массовые мероприятия, а также допуска в большие залы по QR-кодам. Обсуждения еще ведутся, подчеркнула Патяшина.

ИА REGNUM напоминает, 23 сентября руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова заявляла, что вводить в Татарии дополнительные ограничения из-за роста заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом, пока не планируют.

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