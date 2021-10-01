Москва, 1 октября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Деятельность межрегиональной преступной группировки, создававшей и распространявшей вредоносные компьютерные программы, пресекли сотрудники полиции. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба МВД РФ.

Киберпреступность

«Сотрудниками Управления «К» МВД России совместно с коллегами из Москвы, Свердловской и Оренбургской областей пресечена деятельность межрегиональной группы, участники которой создавали и распространяли вредоносные компьютерные программы», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что членами указанной группировки на специализированных ресурсах в интернете, включая его теневой сегмент, распространялось вредоносное программное обеспечение, которое было предназначено для модернизации персонажей многопользовательских компьютерных игр и использование которого давало преимущество над другими игроками.

Кроме того, отмечается, что Следственное управлением УМВД РФ по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбудило по данному факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 273 УК РФ.

«В ходе обысков, проведенных по адресам проживания сообщников, изъяты: компьютерная техника, свыше ста банковских карт, мобильные телефоны, а также денежные средства в размере свыше восьми миллионов рублей, предположительно полученные в результате преступной деятельности», — добавляется в сообщении.

«Кроме того, установлен житель Санкт-Петербурга, у которого приобреталось вредоносное программное обеспечение. В его жилище также проведен обыск, в ходе которого изъяты предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», — также указывается в нем.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкинпоручил создать в ведомственных учебных заведениях кафедры по расследованию киберпреступлений.