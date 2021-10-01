Горно-Алтайск, 1 октября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Республике Алтай сотрудники Роспотребнадзора пресекли грубое нарушение антиковидных мер. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления, в офисе союза индивидуальных автопредпринимателей Горно-Алтайска выстроилась длинная очередь.

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай Очередь за проездными в Горно-Алтайске

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Как отмечается, желающие купить «проездные» стояли в очереди без масок, не соблюдая социальную дистанцию. При этом продавец никак не вмешивался в происходящее. По факту происшествия возбуждено административное производство.

«Ни продавцы, ни покупатели, не задумались, что стоя плечом к плечу в очереди, вместо проездного билета, получают прямой билет на больничную койку в ковидный госпиталь, по пути захватив родных, близких и соседей по очереди», — отметили в управлении.

Напомним, в последние недели заболеваемость COVID-19 растёт. За неделю число пациентов в ковидных стационарах выросло на 17%. В связи с этим, как сообщало ИА REGNUM, власти объявили о планах развернуть 30 дополнительных коек для пациентов с COVID-19.

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