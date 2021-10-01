Оренбург, 1 октября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Оренбургской области ряд больниц приостанавливают плановую госпитализацию. Об этом сообщает портал orenburg.media со ссылкой на документ минздрава.

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От плановой госпитализации временно отказываются пять клиник в Оренбурге и четыре на территории области. Причиной для введения такой меры названо перепрофилирование больниц под COVID-центры.

В документе указаны три областные больницы, городская больница Оренбурга №1 и клиническая больница им. Пирогова, также расположенная в Оренбурге, и Бузулукская больница скорой помощи, горбольница Бугуруслана, Сакмарская районная больница, Оренбургская районная больница.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области растет суточный показатель выявляемых заражений коронавирусом, а также суточная смертность от COVID-19.