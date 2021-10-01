Грозный, , 11:14 — REGNUM Решение о нахождении в составе России принимал народ Чечни. Об этом на странице своего помощника в Instagram написал глава региона Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Cechnya.gov.ru

«Не Путин и не Кадыров принимали решение быть республике в составе России. Это сделал народ на референдуме», — написал Кадыров в ответ на вопрос подписчика о том, останется ли Чечня в составе РФ, если уйдёт со своего поста президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что Путин и Кадыров уйдут со своих должностей, а «Чеченская Республика останется субъектом Российской Федерации».

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