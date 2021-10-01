Санкт-Петербург, 1 октября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Петербургский завод компании «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (корпорация Hyundai) с января по сентябрь 2021 года выпустил 178 300 автомобилей. Это на 20% больше аналогичного показателя прошлого года.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа завода Hyundai в Петербурге

«По итогам трех кварталов 2021 года производственные показатели российского завода Hyundai Motor вплотную приблизились к допандемийному уровню 2019 года, когда за девять месяцев было выпущено 180 000 автомобилей», — сообщили 1 октября в пресс-службе компании.

Одновременно петербургский завод Hyundai наращивает объемы экспорта. Так, в январе-сентябре 2021 года в страны ближнего зарубежья было поставлено почти 20 000 автомобилей — рост на 57% к аналогичному периоду 2020 года.

На заводе работает более 2 500 человек. Предприятие выпускает популярные на рынке автомобили Hyundai Solaris и Hyundai Creta. В третьем квартале 2021 года было запущено массовое производство второго поколения кроссовера Hyundai Creta.

Напомним, в сентябре 2021 года компания Hyundai Wia открыла в Санкт-Петербурге завод по производству двигателей. В октябре компания Hyundai Wia Rus планирует приступить к массовому производству двигателей объемом 1,6 литра, а в 2022 году — освоить выпуск двухлитровых двигателей.