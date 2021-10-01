Владивосток, 1 октября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» выяснил, куда были куплены самые дорогие авиа‑ и ж/д билеты в сентябре 2021 года.

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Самый дорогой авиабилет был оформлен из Москвы в Киото — более чем за 350 тыс. рублей туда и обратно.

Самый дорогой билет на поезд оказался из Москвы во Владивосток — пассажир заплатил чуть более 43,3 тыс. рублей за поездку в один конец.

В топ-5 вошли перелёты из Москвы в города Дальнего Востока.

Так, из Петропавловска-Камчатского в Москву и из столицы РФ во Владивосток продали авиабилеты практически за одну цену — в 174,4 тыс. рублей каждый за перелёт в одну сторону, написал vdk_news.

Как сообщало ИА REGNUM, первые прямые рейсы российских авиакомпаний улетели на курорты Египта — Хургаду и Шарм-эль-Шейх — со 100%-ной загрузкой. Мест на ближайшие даты вылета нет.