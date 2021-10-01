Лос-Анджелес, США, 1 октября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Скарлетт Йоханссон заявила, что она открыта к дальнейшему сотрудничеству с кинокомпанией Disney. Об этом 1 октября сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Paul Bird Скарлетт Йоханссон

В комментарии журналистам актриса сказала, что она рада тому, что ей и Disney удалось прийти к соглашению в судебном споре. «Я невероятно горжусь работой, которую мы делали вместе на протяжении многих лет, и мне очень нравятся мои творческие отношения с командой», — отметила Йоханссон.

Председатель Disney Алан Бергман в свою очередь сказал, что кинокомпания ценит вклад актрисы в создание киновселенной Marvel выразил надежду, что Йоханссон поучаствует в будущих проектах Disney, в т.ч. в создании фильма «Башня ужаса» (Tower of Terror).

Ранее СМИ сообщили, что Disney и Скарлетт Йохансон удалось урегулировать судебный спор по иску, который актриса подала в июле 2021 года. Стороны не раскрыли условия соглашения. Напомним, Йоханссон заявила, что из-за одновременной премьеры кинокомикса «Чёрная вдова» в кинотеатрах и на сайте Disney Plus она недополучила $50 млн, актриса обвинила компанию в нарушении условий контракта.