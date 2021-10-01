В Челябинской области насчитывается уже более 10 тыс. ковид-пациентов
Челябинск, 1 октября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки выявили 386 новых заразившихся коронавирусом. Эти данные приводит оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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С начала пандемии в регионе обнаружили 97 921 случай заражения. Вылечились 83 163 пациента.
Число больных COVID-19 достигло уже 10 030 человек и продолжает расти.