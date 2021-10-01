Москва, 1 октября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Бывшему заместителю министра просвещения РФ, вице-президенту Сбербанка Марине Раковой заочно предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, она объявлена в федеральный розыск. Об этом сообщает 1 октября источник в правоохранительных органах.

Edu.gov.ru Марина Ракова

В ближайшее время следствие намерено объявить бывшую чиновницу в международный розыск и просить суд о её заочном аресте.

«В рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере Раковой заочно предъявлено обвинение», — сообщил источник ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марину Ракову заподозрили в причастности к хищению 50 млн рублей, в месте её проживания и на рабочем месте прошли обыски. Ракова 29 сентября не явилась на допрос и прекратила общаться с родственниками.

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