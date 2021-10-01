Ярославль, 1 октября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Ярославская область вошла в число регионов-лидеров по приросту заболеваемости граждан COVID-19. Об этом на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Yarregion.ru Врач скорой помощи в Ярославле

«Что касается заболеваемости, то сегодня под наблюдением медицинских работников находятся примерно 900 тысяч человек, и темпы прироста последнюю неделю достаточно высоки. Особенно высокий прирост в Московской области, Новгородской, Мордовии, Ингушетии, Ивановской области, Ярославской, Красноярском крае, Курганской области, Ульяновской области. И очень высокая нагрузка на медицинских работников и на всю систему, конечно же, требует мобилизации всей системы здравоохранения», — сообщил министр.

Ранее о начале четвёртой волны коронавируса в регионе объявил заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин.