Калуга, 1 октября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Калужской области по состоянию на 30 сентября у шести школьников зафиксирован COVID-19, пять классов обучаются дистанционно. Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией среди учителей снизился. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра образования и науки области Александра Аникеева.

Пресс-служба Минпросвещения России Дистанционное обучение

«В средних профессиональных образовательных организациях подтвержденный статус COVID-19 имеют 60 студентов и девять преподавателей, в вузах заболевших коронавирусом 38 человек, среди которых и студенты, и преподаватели», — отметил Александр Аникеев.

66 учащихся болеют ОРВИ, в связи с этим восемь классов и одна школа в Козельском районе переведены на дистанционное обучение.