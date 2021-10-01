Москва, 1 октября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Поручение до 4 февраля 2022 года уточнить основные параметры прогноза социально-экономического развития России дал правительству страны президент РФ Владимир Путин. Соответствующий перечень поручений был обнародован 30 сентября на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Правительству Российской Федерации: <…> обеспечить уточнение основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и провести оценку изменения основных параметров федерального бюджета на период 2022—2024 годов. Срок — 4 февраля 2022 года», — говорится в документе.

Также указывается, что ответственным за исполнение этого поручения назначается председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в России эпидемиологическая ситуация на фоне распространения коронавируса остается напряженной, в отношении президента страны Владимира Путина действуют особые меры предосторожности.