Яблоневые сады в Воронеже застроят и заасфальтируют
Воронеж, 1 октября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Администрация Воронежа утвердила документацию по планировке территории общей площадью 52,44 га в Центральном районе в границах улиц Ломоносова, Загоровского, Московского проспекта и лесопарка НИИ лесной генетики и селекции — бывших яблоневых садов агроуниверситета. Об этом сообщили 1 октября в пресс-службе мэрии. Постановление подписано 27 сентября.
На территории, где пока еще располагаются яблоневые сады, планируется построить «современный микрорайон» на 24,5 тысячи жителей. Проект планировки территории предусматривает строительство школы на 1 575 мест, детских садов — двух в отдельных зданиях по 300 мест каждый и четырёх встроенных на 400 мест. На 5,85 га обещают разместить бульвар и скверы. Проект также предусматривает строительство магистрали на участке от ул. Ломоносова до ул. Шишкова шириной 40 метров — по две полосы в каждую сторону. По улице планируется пустить общественный транспорт. Также запланировано строительство четырех внутриквартальных дорог и устройство велодорожек в границах территорий общего пользования.
Как сообщало ИА REGNUM, территория в десятки гектаров ранее находилась в федеральной собственности и в пользовании Воронежского сельскохозяйственного института (позже — агроуниверситета) — там располагаются яблоневые сады, заложенные в советское время как опытные. В начале 2000-х сады пришли в упадок, а в середине 2010-х годов и вовсе оказались в частной собственности — как выяснилось, мошенническим путём. Тревогу подняло не руководство вуза, а горожане и СМИ, обнаружившие уже согласованные планы по застройке этой территории. После вмешательства прокуратуры, а затем и следственных органов, через суды земли удалось вернуть в госсобственность. Но ВГАУ сады оказались не нужны — тем более за прошедшие годы они превратились, по сути, в помойку, зато оказались нужны строителям. Между тем, по-прежнему против застройки этой территории выступают жители улицы Ломоносова: они не без оснований опасаются, что зелёный микрорайон больше таким не будет.