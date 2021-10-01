Воронеж, 1 октября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Администрация Воронежа утвердила документацию по планировке территории общей площадью 52,44 га в Центральном районе в границах улиц Ломоносова, Загоровского, Московского проспекта и лесопарка НИИ лесной генетики и селекции — бывших яблоневых садов агроуниверситета. Об этом сообщили 1 октября в пресс-службе мэрии. Постановление подписано 27 сентября.

Наталья Филатова Вид на яблоневый сад

На территории, где пока еще располагаются яблоневые сады, планируется построить «современный микрорайон» на 24,5 тысячи жителей. Проект планировки территории предусматривает строительство школы на 1 575 мест, детских садов — двух в отдельных зданиях по 300 мест каждый и четырёх встроенных на 400 мест. На 5,85 га обещают разместить бульвар и скверы. Проект также предусматривает строительство магистрали на участке от ул. Ломоносова до ул. Шишкова шириной 40 метров — по две полосы в каждую сторону. По улице планируется пустить общественный транспорт. Также запланировано строительство четырех внутриквартальных дорог и устройство велодорожек в границах территорий общего пользования.

Как сообщало ИА REGNUM, территория в десятки гектаров ранее находилась в федеральной собственности и в пользовании Воронежского сельскохозяйственного института (позже — агроуниверситета) — там располагаются яблоневые сады, заложенные в советское время как опытные. В начале 2000-х сады пришли в упадок, а в середине 2010-х годов и вовсе оказались в частной собственности — как выяснилось, мошенническим путём. Тревогу подняло не руководство вуза, а горожане и СМИ, обнаружившие уже согласованные планы по застройке этой территории. После вмешательства прокуратуры, а затем и следственных органов, через суды земли удалось вернуть в госсобственность. Но ВГАУ сады оказались не нужны — тем более за прошедшие годы они превратились, по сути, в помойку, зато оказались нужны строителям. Между тем, по-прежнему против застройки этой территории выступают жители улицы Ломоносова: они не без оснований опасаются, что зелёный микрорайон больше таким не будет.