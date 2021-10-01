Сыктывкар, 1 октября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Коми зафиксированы многочисленные жалобы на отсутствие препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции и последствий ковида. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского Госсовета, вопрос лекарственного обеспечения ковид-пациентов стал темой «правительственного часа» в парламенте.

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По словам замминистра здравоохранения Коми Елены Будариной, в 2021 году на закупки лекарств для лечения ковидных больных в круглосуточных стационарах и амбулаторных условиях из республиканского бюджета выделено 154,8 млн рублей. Кроме того, на приобретение препаратов для амбулаторных больных за счет средств резервного фонда из Правительства РФ предоставлено 32,9 млн рублей.

«Министерство ходатайствовало о выделении дополнительного финансирования в размере 105 млн руб для лечения пациентов, получающих терапию амбулаторно», — заявила Бударина.

Как сообщало ИА REGNUM, инфекционист предупредил о самой тяжёлой волне коронавируса в России.