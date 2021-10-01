Минск, 1 октября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Минске проходит церемония прощания с сотрудником спецподразделения КГБ Белоруссии «Альфа» Дмитрием Федосюком, который погиб во время проведения спецоперации, сообщает 1 октября Sputnik Беларусь.

ИА REGNUM Здание КГБ Белоруссии

Церемония прощания проходит в Клубе имени Дзержинского, расположенном в комплексе зданий КГБ республики.

Проститься с Федосюком пришли родные, близкие и коллеги из силовых структур, в том числе сотрудники подразделения «Альфа».

Церемония прощания проходит с участием роты почетного караула, в зале находится венок от президента Александра Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, произошедший 28 сентября в Минске инцидент в ходе спецоперации по поиску оппозиционеров вызвал широкий общественный резонанс. При штурме квартиры в многоэтажке спального района погибли два гражданина Белоруссии — сотрудник IT-компании EPAM Systems Андрей Зельцер и сотрудник КГБ.