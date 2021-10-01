Мадрид, 1 октября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. За четыре дня до того, как бывший глава Женералитата Каталонии Карлес Пучдемон вновь предстанет на Сардинии перед апелляционным судом Сассари, который должен принять решение о возможности его выдачи Испании, судья Верховного суда Пабло Льярена письменно подтвердил итальянскому правосудию, что евроордер против Пучдемона остаётся в силе. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Generalitat de Catalunya Карлес Пучдемон

В своём письме Льярена отмечает, что ордер не был приостановлен после решения суда в Бельгии, который освободил Пучдемона.

Судья также направил в итальянский суд постановление, в котором он распорядился временно задержать экс-главу Женералитата, и таким образом поддержал ордер на его арест, выданный 14 октября 2019 года.

Льярена напомнил, что Пучдемон не обладает депутатским иммунитетом Европарламента, а также подчеркнул, что европейский ордер на арест всё ещё в силе и что его действие не приостановлено предварительным постановлением европейского суда, и поэтому требует «немедленной передачи» каталонского сепаратиста испанской юрисдикции для продолжения судебного разбирательства против него.