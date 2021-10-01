Уфа, 1 октября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. 70% депутатов в государственном собрании Башкирии получили прививку от COVID-19. Об этом 1 октября сообщил председатель госсобрания республики Константин Толкачев на своей странице в социальной сети.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР Вакцинация

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По его словам, отдельные граждане намерено избегают прививок, несмотря на то, что для вакцинации были созданы все условия, есть большой выбор вакцин и процедура вакцинации является бесплатной.

«Конечно, вакцина не панацея, но она (наряду с ношением масок, социальным дистанцированием и другими мерами профилактики) является, наверное, наиболее эффективным средством по снижению вероятности заболевания, особенно проходящего в тяжелой форме. Цифры показывают, что непривитые граждане переносят болезнь гораздо тяжелее, возникают осложнения, вирус бьет по самым слабым местам и зачастую приводит к серьезным проблемам со здоровьем», — сообщил Толкачев.

Он добавил, что высокий уровень вакцинации поможет создать коллективный иммунитет и остановить распространение вируса.

Толкачев отметил, что в госсобрании региона вопрос вакцинации взять под особый контроль.

«Среди депутатов и сотрудников секретариата доля привитых уже превысила 70 и 80 процентов соответственно. При этом больше половины переболели и проходят вакцинацию по мере падения антител. Исключение составляют единицы, которые пока не могут сделать прививки по медицинским показателям», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что около 68,8% преподавателей в вузах Башкирии получили прививку от COVID-19.