Москва, , 11:03 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1 октября поручил своему помощнику Игорю Артемьеву подключиться к работе по реализации программ Союзного государства.

Игорь Артемьев Kremlin.ru

По словам главы российского правительства, реализация 28 программ интеграции, одобренных в сентябре, позволит наладить экономическое сотрудничество двух стран и станет «серьёзным шагом на пути создания единого экономического пространства в Союзном государстве».

В задачи Артемьева будет входить налаживание взаимодействия российских министерств и ведомств для реализации программ, а также проведение переговоров с коллегами из Белоруссии.