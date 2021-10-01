Пенза, 1 октября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Учредитель Пензенской автономной некоммерческой организации помощи людям с инвалидностью «Квартал Луи», член президиума генерального совета «Единой России» Мария Львова-Белова, представляющая в Совете Федерации с 2020 года Пензенскую область, сохранила свой пост. Вступивший в должность губернатора Олег Мельниченко подписал соответствующее постановление.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

«Наделить Марию Львову-Белову полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от правительства Пензенской области на срок полномочий губернатора Пензенской области Олега Мельниченко», — говорится в документе.

ИА REGNUM напоминает, 28 сентября Олег Мельниченко официально вступил в должность главы Пензенской области. На выборах, прошедших с 17 по 19 сентября, он представлял партию «Единая Россия». Кандидатуру Мельниченко поддержали более 428,8 тыс. избирателей. 21 сентября он получил удостоверение об избрании губернатором. 28 сентября Мельниченко отказался от мандата депутата Госдумы РФ.

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