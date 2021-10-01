Тбилиси, 1 октября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не возвращался на родину. Об этом 1 октября заявил журналистам спикер парламента республики Каха Кучава.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Он прокомментировал выложенный в соцсети Facebook видеоролик, на котором Саакашвили делает заявления на фоне Батуми.

«Михаила Саакашвили нет в Грузии. Это фейковый ролик. Я призываю всех успокоить свои эмоции и не распространять ложную информацию», — сказал Кучава.

Напомним, 1 октября Саакашвили выложил два видеоролика, на которых он якобы ходит по Батуми. Бывший президент призывает сторонников прийти 3 октября на митинг в Тбилиси. В МВД Грузии отрицают, что он пересекал границу.