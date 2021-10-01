Уфа, 1 октября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. 1,7 млн кв. метров жилья ввели в эксплуатацию за восемь месяцев текущего года в Башкирии. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

nattanan23 Стоимость жилья

Сообщается, что за счет всех источников финансирования с января по август 2021 года в республике ввели в эксплуатацию 22,7 тысяч квартир общей площадью 1776,5 тысяч кв. метров. В результате объем введенного жилья увеличился на 22% к аналогичному периоду прошлого года.

Отмечается, что доля жилья, которая была построена гражданами за свой счет или при помощи кредитов, составила 67%. Жители построили 10,5 тысяч собственных домов общей площадью жилых помещений 1190,9 тысяч кв. метров.

При этом юридические лица в Башкирии за восемь месяцев ввели 585,6 тысяч кв. метров жилья.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в уфимском Забелье намерены построить 10 млн кв. метров жилья.