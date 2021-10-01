Якутск, 1 октября 2021, 11:03 — REGNUM Следующим летом в Якутии возможно возникнет такая же сложная ситуация с лесными пожарами, как в 2021 году. Такое мнение высказала председатель общественной организации «Общество лесоводов Якутии», заслуженный лесовод РФ Саргылана Аммосова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 октября в оперативном штабе республики.
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Саргылана Аммосова также считает, что в каждом муниципалитете республики должен быть минимальный набор снаряжения для тушения лесов. Все граждане, которых намерены привлекать к борьбе с огнём, должны быть ознакомлены с правилами этих работ.
Как сообщало ИА REGNUM, руководство Якутии намерено работать над увеличением финансирования противопожарных мероприятия в лесах республики. Об этом заявил 30 сентября на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Якутии глава региона Айсен Николаев. Он подчеркнул, что дальнейшая борьба с лесными пожарами зависит от того, какие выводы будут сделаны из ситуации с лесными пожарами в 2021 году.