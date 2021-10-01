1 октября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление депутата Одесского городского совета Андрея Вагапова о том, что на Украине нужно ввести паспорта неграждан, как это уже сделали в Прибалтике.

Оксана Переможенко, , 11:56 — REGNUM Депутат Одесского городского совета Андрей Вагапов считает, что на Украине нужно ввести паспорта неграждан, как это уже сделали в Прибалтике. Об этом украинский политик сказал в эфире «Думская ТВ», сообщает 30 сентября ИА Красная Весна.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Политик высказал свое мнение в ответ на предложение ведущей выдворить с Украины всех, кто поддерживает Россию. В частности, ведущая упомянула жителей Бессарабии и половины индустриальных районов Одессы.

В ответ на слова представительницы одесского СМИ политик отметил, что «вывозить никого не нужно, нужно просто ввести паспорт негражданина Украины, как это сделано в таких странах, как Латвия, Литва, Эстония».

Заявление политика обсудили читатели украинского телеграм-канала «Наглый». Многие раскритиковали слова политика, добавив, что, вероятно, всё идет к тому, что могут действительно ввести паспорта негражданина Украины. Иные также указали на то, что подобные мероприятия могут ускорить отток населения с Украины и окончательный развал страны.

«Хотелось бы сказать таким потомкам полицаев… спасибо!!! Благодаря им Крым вернулся домой», — написал Митяй.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Давай вводи такие паспорта. Моргнуть не успеешь, как Бессарабия в Румынию свалит. Румыны давно поджидают удобного случая вернуть себе эти земли», — отметила OlgaN.

«К 2022 году Украина будет в рамках Киева», — пишет Дмитрий.

«Ну, давайте сделаем. Быстрее эта недострана развалится», — написал Серж.

«Да. Вот так потихоньку внедряется в сознание народа способ борьбы с несогласными. Все привыкают и начинают считать, что это правильно, что так и нужно. Сначала обозначать как-то. Типа звезда Давида. Потом концлагеря, а потом и газовые камеры с печами. А чего ж? Все молчат. Почти никто не возмущается. Значит, всех это устраивает. Вот так оно и начинается. С почином вас, сограждане!» — не без сарказма отреагировала Olga.

«Очень и очень странно, когда подобного рода изречения делает русскоговорящий одессит…» — добавила olya. Odessa.

«Давно пора — слишком медленно народ уезжает, так ещё лет 30 протянется вся эта фигня», — в свою очередь не без сарказма отметил «Марк Антоний».

Киев Марина Захарова © ИА REGNUM

«Объясните этому… что в Литве нет неграждан!!! Это в Латвии и в Эстонии только в 1991-м додумались до этой *ерни. Те, кто не имел родственников до 40-го года, — не считаются гражданами, и это до сих пор является огромной проблемой. Потеряли и теряют населения больше, чем за две мировые войны. В Эстонии население 900 000, при СССР — 2,5 миллиона. Нищие младоевропейцы, чьи бюджеты на 60% — это дотации Евросоюза. Старая Европа уже сто раз пожалела, что посчитали трибалтийские вымираты Европой, — это Сомали в обёртке и *опа Европы», — подытожил Dimas van Helsing.

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