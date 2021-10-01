Джакарта, 1 октября 2021, 10:54 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо отправился с рабочим визитом в Папуа, сообщает CNN Indonesia.
Глава государства примет участие в церемонии открытия ХХ Национальной недели спорта в Папуа 2 октября.
Президент также примет участие в открытии ряда объектов инфраструктуры.
Как сообщало ИА REGNUM, большой интерес индонезийских студентов к обучению в США заставил правительство Соединенных Штатов подумать об увеличении числа стипендий.
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