Джакарта, 1 октября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо отправился с рабочим визитом в Папуа, сообщает CNN Indonesia.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

Глава государства примет участие в церемонии открытия ХХ Национальной недели спорта в Папуа 2 октября.

Президент также примет участие в открытии ряда объектов инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, большой интерес индонезийских студентов к обучению в США заставил правительство Соединенных Штатов подумать об увеличении числа стипендий.