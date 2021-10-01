Канберра, 1 октября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. 1 октября в Австралии ужесточили законодательство, регламентирующее продажу и покупку электронных сигарет, в целях пресечь незаконное использование и продажу никотиносодержащих продуктов. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Pexels Электронная сигарета

С сегодняшнего дня в Австралии запрещено покупать такие предметы, как никотиновые электронные сигареты, никотиновые картриджи и жидкий никотин из-за границы и в самой стране без выписанного рецепта.

«Эти решения уменьшат для подростков и некурящих риск попадания в зависимость, которому способствуют электронные сигареты», — говорится в заявлении пресс-секретаря министра здравоохранения страны Грега Ханта.

Таким образом, теперь в Австралии использовать вейпы и электронные сигареты станет возможным только с разрешение врача.