Москва, 1 октября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Личный состав Сухопутных войск России демонстрирует высокий уровень подготовки и с честью выполняет поставленные задачи. Об этом говорится в телеграмме президента РФ Владимира Путина, сообщает 1 октября пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Шойгу поздравляет военнослужащих сухопутных войск

Глава государства поздравил с Днём Сухопутных войск их личный состав и ветеранов. Он пожелал военным здоровья, успехов и всего самого доброго.

«Сегодня, как и во все времена, личный состав Сухопутных войск демонстрирует высокий уровень подготовки. Вы с честью выполняете поставленные задачи, показываете хорошие результаты в ходе внезапных проверок, учений и манёвров», — подчеркнул президент.

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