Тольятти, Самарская область, 1 октября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. На Волжском автомобильном заводе стартовало пробное производство хетчбэка Renault Sandero нового поколения. Об этом сообщается на странице издания Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

Avtograd News Renault Sandero нового поколения

В качестве доказательства выпуска «пробников» Sandero издание приводит снимки, на которых уже собранный, но замаскированный и накрытый чехлом хетчбэк, везут на прицепе.

«Под чехлом «Renault Sandero Stepway» третьего поколения, для рынка России. Сборка уже вазовская, ручная», — говорится в описании к снимкам.

Под тканью, которой накрыты машины, просматривается силуэт хетчбэка третьего поколения, а также многие другие его элементы. На фотографиях видны: логотип Renault на радиаторной решётке, сама решётка, передний бампер и капот.

В качестве силового агрегата будущая новинка может получить «атмосферник» на 1,6 литра.

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