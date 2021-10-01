Представители МИД РФ и Южной Кореи обсудили ракетные пуски КНДР
Сеул, 1 октября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Глава департамента планирования политики по урегулированию северокорейской ядерной проблемы МИД Южной Кореи Ли Тхэ У провёл 30 сентября телефонные переговоры с послом по особым поручениям МИД России Олегом Бурмистровым. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
По их словам, представители двух стран поделились оценкой ситуации на Корейском полуострове, включая недавние ракетные пуски КНДР и обещание Ким Чен Ына восстановить работу линий связи.
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Представители двух стран также договорились продолжить тесное сотрудничество для достижения прогресса в деле денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.