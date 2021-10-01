Сеул, 1 октября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Глава департамента планирования политики по урегулированию северокорейской ядерной проблемы МИД Южной Кореи Ли Тхэ У провёл 30 сентября телефонные переговоры с послом по особым поручениям МИД России Олегом Бурмистровым. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Kremlin.ru Флаги России и Южной Кореи

По их словам, представители двух стран поделились оценкой ситуации на Корейском полуострове, включая недавние ракетные пуски КНДР и обещание Ким Чен Ына восстановить работу линий связи.

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Представители двух стран также договорились продолжить тесное сотрудничество для достижения прогресса в деле денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.