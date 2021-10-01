Москва, 1 октября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В России лишь 0,14% школ ушли на карантин из-за коронавируса или ОРВИ. Об этом говорится в сообщении телеграм-канала «Большая перемена РФ», принадлежащего Минпросвещения РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

«Ситуация по ограничениям работы школ в связи с ковидом и сезонными ОРВИ остается стабильной: по состоянию на 29 сентября количество школ, в которых введены карантинные мероприятия, минимально — 0,14%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в количественном соотношении это 57 школ в 29 регионах России.