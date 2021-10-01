Киев, , 10:46 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, возглавляющий комитет по реформам Украины, отправился к себе на родину. Об этом 1 октября сообщила глава офиса комитета Мария Барабаш грузинскому телеканалу Mtavari arkhi.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Михаил Саакашвили сейчас находится в Грузии. Я, как руководитель его офиса, могу это подтвердить», — сказала Барабаш.

Она сообщила, что три дня назад экс-президент собрал подчинённых и сказал, что отправляется в Грузию, так как там происходят важные события.

Напомним, 1 октября Саакашвили выложил два видеоролика, на которых он якобы ходит по Батуми. В МВД Грузии отрицают, что он пересекал границу.

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