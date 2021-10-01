Москва, 1 октября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Сбер снизит ставку до 0,1% для всех, кто подаст заявку на «Дальневосточную ипотеку» с 1 октября по 1 ноября, на весь срок кредита. Как сообщает пресс-служба кредитного учреждения, таким образом ставка на этот период снизится на 0,9 п. п. — с 1% до 0,1%. «Программа позволяет большому числу россиян приобретать жильё на Дальнем Востоке на максимально выгодных условиях, — заявил вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васёв. — Эта акция позволит зафиксировать низкую ставку на 90 дней — и исполнить мечту о собственном жилье уже к Новому году».

Egov-buryatia.ru Программа «Дальневосточная ипотека»

Льготный кредит по программе «Дальневосточная ипотека» могут получить семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет (включительно), либо граждане не старше 35 лет (включительно), не состоящие в браке и имеющие ребенка, возраст которого не превышает 19 лет. По ставке от 0,1% кредит «Дальневосточная ипотека» предоставляется на покупку квартиры в новостройке, а также на вторичное жилье у юридического или физического лица на сельских территориях ДФО, Магаданской области и Чукотского автономного округа.

Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей, а первоначальный взнос — от 15%.