Калуга, 1 октября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В Калужской области наблюдается рост больных с новой коронавирусной инфекцией, сообщает 1 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону Сергея Павлова.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

«Активная циркуляция возбудителя коронавируса отмечена в Бабынинском, Жиздринском, Куйбышевском, Людиновском, Малоярославецком, Ульяновском и Юхновском районах. Одновременно в регионе остаётся нестабильной эпидемиологическая обстановка по заболеваемости ОРВИ и гриппом», — отметил Сергей Павлов.

По количеству заболевших COVID-19 Калужская область занимает 56-е место в Российской Федерации.