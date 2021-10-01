Тбилиси, , 10:43 — REGNUM Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили является «клоуном» и не находится в настоящее время на территории Грузии. Об этом 1 октября рассказал журналистам председатель правящей в стране партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Саакашвили © ИА REGNUM

«Повторяю, Михаил Саакашвили не находится в Батуми, его видео не записано в Грузии. Он клоун», — сказал он.

Также Кобахидзе добавил, что в партии Саакашвили «Единое национальное движение» в данный момент происходит внутреннее противостояние и этим бывший грузинский лидер намерен «приписать» себе проценты голосов, которые получит лидер этой партии Ника Мелия на предстоящих 2 октября местных выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в грузинском МВД заявили, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили официально не пересекал грузинскую границу.

Отметим, ранее Саакашвили заявил в соцсети Facebook, что якобы прибыл в Грузию и сделал видеообращение, в котором сказал, что находится в Батуми и где на заднем плане в тумане видны знаковые постройки города.

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