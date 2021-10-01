Уфа, 1 октября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. 452 носителя коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба

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Сообщается, что всего в регионе выявили 67 331 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с ним 58 649 человек, в том числе 315 человек победили инфекцию за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в регионе за сутки констатировали смерть 22 пациентов с COVID-19. Прививки от этой инфекции получили 1 287 672 человека, завершили вакцинацию 1 180 855 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии непривитым от COVID-19 запретят посещать некоторые организации.