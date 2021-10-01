Брянск, 1 октября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В Брянской области 1 октября выявлено 219 новых носителей коронавируса — на девять больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 5 990 тестов. Зарегистрировано 12 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области подтверждено 65 750 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 61 019 человек, в том числе 179 — выписаны за минувшие сутки. От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 1 454 пациента.

С начала пандемии в COVID-19 проведено 797 247 исследований на коронавирус.