Москва, 1 октября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В Москве с начала 2021 года вступили в брак более 5 тыс. женихов и невест старше 55 лет. Об этом сообщает 1 октября сайт мэра и правительства столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свадьба

Согласно приведённой статистике, примерно в 30% случаев старше 55 лет было обоим супругам. При этом чаще всего мужчины вступают в брак до 66 лет, а женщины — до 61 года.

Самому взрослому московскому жениху в 2021 году было 95 лет, невесте — 91 год. В пресс-службе московского управления ЗАГС рассказали, что эти цифры не являются рекордными. Например, в 2020 году заключили брак 97-летний мужчина и 93-летняя женщина.