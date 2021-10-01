Сорочинск, Оренбургская область, 1 октября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В части города Сорочинск Оренбургской области утром 1 октября прекращена подача холодной воды. Причиной стала авария, сообщает областной минстрой.

Minstroyoren.orb.ru Сорочинск

Под отключение попали первый и пяты микрорайоны муниципалитета. Прорыв водовода произошёл на пр. Парковый, 22.

В зоне отключения находятся 507 частных домов, в которых проживают 1570 человек, в том числе 585 детей, и одно социальное учреждение. Планируется, что коммунальную аварию ликвидируют к 18:00 по местному времени (16:00 мск).