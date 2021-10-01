Саратов, 1 октября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В Саратовскую область поступили 17 новых автомобилей скорой помощи, приобретенные за счет средств резервного фонда правительства России для работы санитарного транспорта в сельской местности, малых городах и поселках городского типа. Сегодня, 1 октября губернатор региона Валерий Радаев вручил медикам ключи от нового транспорта, сообщает пресс-служба главы Саратовской области.

Saratov.gov.ru Новые автомобили скорой помощи

Новые машины распределили по 16 муниципалитетам области. Два автомобиля направят в Петровский район.

В регионе в ближайшее время ожидают поступления восьми автомобилей скорой медицинской помощи на базе модели «УАЗ». По словам Радаева, на врачах, службе скорой помощи лежит огромная нагрузка.

«Медики работают в усиленном режиме, проявляют настоящее мужество в борьбе с пандемией. В такой ситуации важнейшее условие — мобильность. Транспорт позволит ускорить процесс оказания помощи, сохранить силы врачей и фельдшеров», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, автопарк медучреждений в ближайшее время пополнится служебными машинами правительства Саратовской области, которые закрепят за больницами и поликлиниками, добавил глава региона.

В Саратовскую область по программе модернизации первичного звена здравоохранения поставлено 226 единиц автотранспорта, в том числе 55 автомобилей «Лада Нива». Всего в этом году по этой программе запланировано приобрести 285 машин.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовскую область в 2021—2025 годах поступят 312 автомобилей, большая часть из них уже в этом году, заявил 13 сентября губернатор Валерий Радаев во время церемонии передачи 55 автомобилей «Нива» представителям медицинских организаций области.

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