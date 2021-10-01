Москва, 1 октября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В 2022 году продолжится восстановительный рост товарооборота России и Китая. Об этом 1 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«В 2022 году можно предположить сохранение эффекта восстановительного роста, — сказал Файншмидт. — Причем как в самом Китае, так и в России. Это, конечно, может добавить процентов к уже имеющемуся рекорду конца 2021 года. Напомню, что некогда ставилась цель увеличить товарооборот между нашими странами до 200 млрд долларов США».

Эксперт подчеркнул, что в структуре российского экспорта в Китай доминируют минеральные ресурсы, прежде всего энергоресурсы, и тренд на глобальную декарбонизацию ставит вопрос о необходимости диверсификации структуры экспорта.

«В этом направлении уже есть определенные достижения — например, растет экспорт продовольственных товаров из России», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в настоящее время все показатели говорят об ускорении роста товарооборота России и Китая.