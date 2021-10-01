Москва, 1 октября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Обязательное тестирование экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу для всех пациентов с симптомами ОРВИ одобряют 43% жителей Москвы, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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Против обязательного тестирования на антиген к COVID-19 всех заболевших ОРВИ выступает каждый третий москвич (33%). Затруднились ответить 24%.

Чаще одобряют инициативу мэрии Москвы женщины, чем мужчины — 47% против 40% и люди, планирующие сделать прививку (51%). Среди привитых нововведение поддерживают 46%, среди антипрививочников —28%.

Опрос проведен 30 сентября 2021 года. Опрошены 1600 жителей Москвы старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября в Москве начнут проводить обязательное экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу для всех пациентов с симптомами ОРВИ.

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