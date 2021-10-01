Москва, 1 октября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» готовит вакцины против птичьего гриппа, сообщил журналистам заместитель гендиректора по научной работе Александр Агафонов.

Defense.gov Вакцина

По его словам, субтипы вируса гриппа H5 и H7 могут вызывать заболеваемость с летальностью до 70% и «сейчас опасность этого гриппа никто не снимает».

«Мы готовим и вакцину против этих высокопатогенных вирусов гриппа, потому что при такой летальности при переходе на человека это будет очень серьезная угроза для всего населения», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Агафонов сообщил, что заболевание COVID-19 одновременно с гриппом отягчает течение последнего и чаще провоцирует осложнения. Кроме того, учёные отметили, что при пандемии коронавируса вирус гриппа стал более заразен.

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