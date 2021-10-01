Сальский район, Ростовская область, 1 октября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Ростовской области у пенсионера, проживающего в Сальском районе, обнаружили склад боеприпасов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Боеприпасы

В ходе обыска у 67-летнего мужчины транспортные полицейские обнаружили и изъяли два карабина, почти 50 составных частей к различным видам оружия и более 100 патронов разных калибров. Арсенал боеприпасов оказался пригодным для производства выстрела.

По данному факту возбуждено возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия, либо боеприпасов. Мужчине грозит до четырёх лет колонии.