Москва, 1 октября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В настоящее время все показатели говорят об ускорении товарооборота России и Китая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт. Так он прокомментировал прогноз Минэкономразвития РФ о том, что в 2021 году товарооборот РФ и КНР может выйти на исторический максимум.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Прогноз может сбыться с высокой степенью вероятности, поскольку прошло уже девять месяцев из 12, и все показатели говорят о ежеквартальном ускорении [роста] товарооборота между Россией и Китаем, — сказал Файншмидт. — Такие показатели объясняются активизацией экономических связей и восстановительным ростом экономики. Учитывая стремительный рост китайской экономики в допандемийный период (более 5% в год), в 2021 году мы видим результаты, связанные с этой динамикой. Кроме того, ситуация связана с ростом цен на энергоресурсы, что также обеспечивает прирост экспорта в КНР».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в 2022 году объём взаимной торговли России и Китая побьёт очередной рекорд.