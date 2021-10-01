Тбилиси, 1 октября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 1 октября выложил в соцсети Facebook второе видео с видом на Батуми в подтверждение своего возвращения на родину.

Rrnews.ru Михаил Саакашвили

«Приветствую из моего Батуми, моей гордости. Сделано что-то новое, хотя этот бульвар и эти проекты уже были начерчены мной и представлялись немного лучше. Вы ведь видите, я рискнул и своей жизнью, и свободой, приехал сюда, несмотря на угрозы», — сказал Саакашвили

Он также призвал граждан Грузии 2 октября голосовать за свою партию «Единое национальное движение» или другие оппозиционные партии. Также Саакашвили снова призвал тех, кто его поддерживает прийти 3 октября на митинг в Тбилиси.

Стоит отметить, что до этого Саакашвили заявил, что вернётся в Грузию 2 октября в день голосования на выборах в органы самоуправления. Он также выложил фотографию билета на самолет до Тбилиси на эту дату. В МВД Грузии отрицают, что Саакашвили пересекал госграницу.